太古城兩房則王險守「9球」　呎價15464元

鰂魚涌太古城兩房則王做價進一步回落，樓價險守「9球」，呎價約1.55萬元有交易。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城金星閣低層D室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望園景，做價低於千萬元，以約900萬元承接，呎價約15,464元。

●利嘉閣張嘉榮稱，西半山樂信臺1座中層D室，實用面積約746方呎，套三房間隔，開價1,600萬元，累減102萬元，區內租客終以1,498萬元購入，呎價約20,080元。

●美聯林潤強指，鴨脷洲深灣軒2座中層H室，實用面積約586方呎，三房間隔，並獲外區用家以約1,250萬元承接，呎價約21,331元，新買家購入作換樓自用。

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新界區

●中原曹嘉華稱，東涌映灣園錄本月首宗買賣，屋苑10座高層F室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享山景，叫價690萬元，放盤一星期，減價10萬元，以680萬元沽出，呎價約12,035元。

●中原張奇瑋表示，東涌影岸‧紅B座中層D室，實用面積約760方呎，套三房間隔，享機場海景，5月底以1,050萬元放盤，7月底租客遷出，調低叫價至988萬元，再減32萬元，以956萬元沽出，呎價約12,579元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣藍澄灣5座低層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價543.8萬元，呎價約11,212元，原業主早於2004年以約146.65萬元購入上，約19年獲利約397.15萬元。

●中原黃政遠表示，青衣翠怡花園11座中層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，5日前放盤開價520萬元，已較銀行估價約567萬元為低，最終再減18萬元，以502萬元沽出，較估價低約11%，呎價約13,641元。

●美聯何振榮指，荃灣海濱花園3座高層A單位，實用面積約583方呎，三房間隔，享海景，早前以788萬元放售，用家議價47萬元，以741萬元承接，呎價約12,710元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋景峰花園1座中層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價10萬元，年輕首置客於已補價自由市場以395萬元購入自住，呎價約8,531元。

●美聯陳鋒表示，元朗新元朗中心4座中層H室，實用面積約639方呎，三房間隔，早前以835萬元放售，獲區內換樓客議價約47萬元，以788萬元承接，呎價約12,332元。

●中原王勤學指，8月份元朗區暫兩宗二手買賣，包括采葉庭9座中層C室，實用面積約658方呎，套三房套房間隔，叫價760萬元，議價後減價10萬元，以750萬元成交，呎價約11,398元。

●中原柯勇稱，將軍澳怡心園5座中高層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望內園景，以620萬元易手，呎價約10,265元，原業主於2008年6月以239萬元購入，帳面獲利381萬元。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳東港城2座高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望山景，4月初開價約745萬元放盤，經雙方議價後，終以723萬元成交，呎價約15,616元。

●中原伍錦基指，將軍澳東港城3座高層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，去年5月開價800萬元，直至近日租約期滿，租客搬出後減至678萬元成交，創同類型單位半年新低，呎價約14,549元。

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