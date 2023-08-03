人行潘功勝：制定出台金融支持民營企業的指導性文件

人民銀行行長潘功勝周四(3日)主持召開金融支持民營企業發展座談會，提及制定出台金融支持民營企業的指導性文件，推動商業銀行優化內控管理制度，做好政策宣傳解讀，加強典型經驗推廣。推進民營企業債券融資支持工具（第二支箭）擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。

潘功勝說，人行將貫徹《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》要求，精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。此外，支持地方政府主動解決拖欠企業賬款問題。

據聲明，潘功勝在周四召開的會議聽取有關意見建議，推動銀企供需對接，研究加強金融支持民營企業工作舉措。伊利集團、宏橋集團、龍湖地產、正泰集團、新希望集團、旭輝地產、美的置業、紅豆集團等民營企業和部分金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人參加座談會。人行黨委委員、副行長劉國強、張青松出席會議。

座談會上，8家民營企業負責人分別介紹了企業融資情況，提出希望進一步拓寬債券融資渠道等訴求。工商銀行、建設銀行表示，將切實發揮國有大行「頭雁」作用，提升民營企業貸款穩定性，擴大小微企業授信覆蓋面，支持民營企業債券承銷發行。

銀行間市場交易商協會表示，將繼續加大民營企業債券融資支持工具（第二支箭）服務民營企業力度，加快債券市場創新，滿足民營企業多元化融資需求。

潘功勝亦要求，金融機構要積極營造支持民營企業發展壯大的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價、盡職免責等政策安排，優化服務民營企業激勵機制，提升貸款的意願、能力和可持續性。要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。