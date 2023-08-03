市區全新盤低市價出撃 開價猶如重返2016年
2023年08月03日 21:35
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市區全新盤以低市價出撃，周四(3日)公布首張價單提供132伙，折實平均呎價約14,997元，開價猶如重返2016年水平，並創7年來九龍區新盤最低，為整個樓市投下一枚震撼彈，市場預料項目將凍結區內購買力。
●油塘親海駅II首批132伙 折實平均呎價約14,997元
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II，周四(3日)公布首張價單提供132伙，折實平均呎價約14,997港元，不但比同區對上在去年底推出的新盤朗譽低16%，更屬7年來九龍區新盤首批新低水平。首張價單包括22伙開放式戶、43伙一房戶、52伙兩房戶及15伙三房戶，實用面積210至718方呎，折實售價介乎290萬至1,114.3萬元，折實呎價由13,443至16,407元。按定價計，首批單位市值約9.2億元。樓盤周六起收票及對外開放示範單位，計劃月內開售。
●何文田VAU Residence下周一推6伙特色戶招標賣
萬科香港董事總經理周銘禧表示，何文田VAU Residence提供的7伙頂層連天台特色戶，售價參考同區特色單位，目標呎價「三萬中」水平。有關銷售安排於周四(3日)經已上載，落實於下周一(7日)招標出售其中6伙頂層特色戶。而該項目至今累沽69伙，佔可發售單位超過6成，平均成交實用呎價約2.54萬元，套現近5億元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH步行街提供140間商店
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周四(3日)公布更多有關商業步行街的設計概念。該集團資產拓展部高級副總經理陳德鳴指，整個BAKER CIRCLE發展項目的商業部分總樓面面積約16.8萬方呎，預計提供140間商店，最快可望於2027年首季啟用，租金會以市價釐定。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房呎價約14,858元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(3日)沽出第6A座3樓C2室，實用面積418方呎，兩房間隔，成交價621.06萬元，呎價約14,858元。
●啟德天瀧下周二招標賣118伙
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等六大發展商合作發展的啟德天瀧，新近上載銷售安排，將於下周二(8日)招標發售118伙，當中5伙為首推單位，包括第2座28樓A室，為實用面積1,173方呎四房間隔，招標期截至10月31日。