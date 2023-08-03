市區全新盤低市價出撃　開價猶如重返2016年

市區全新盤以低市價出撃，周四(3日)公布首張價單提供132伙，折實平均呎價約14,997元，開價猶如重返2016年水平，並創7年來九龍區新盤最低，為整個樓市投下一枚震撼彈，市場預料項目將凍結區內購買力。

●油塘親海駅II首批132伙 折實平均呎價約14,997元

●何文田VAU Residence下周一推6伙特色戶招標賣

萬科香港董事總經理周銘禧表示，何文田VAU Residence提供的7伙頂層連天台特色戶，售價參考同區特色單位，目標呎價「三萬中」水平。有關銷售安排於周四(3日)經已上載，落實於下周一(7日)招標出售其中6伙頂層特色戶。而該項目至今累沽69伙，佔可發售單位超過6成，平均成交實用呎價約2.54萬元，套現近5億元。

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH步行街提供140間商店

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房呎價約14,858元

●啟德天瀧下周二招標賣118伙