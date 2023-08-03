英倫銀行加息25點子　美股全線向下

一如市場預期，在通脹高踞不下的影響下，英倫銀行宣布上調基準利率25點子，至5.25厘，連續第14次加息，創2008年2月以來最高水平。受事件影響，美股3大指數全線向下，道指跌119點，報35,163點；標指跌18點，報4,495點；以科技股為主的納指跌24點，報13,948點。

企業消息方面，手機晶片製造商高通在周四美股收市後公布截至6月25日的第3季度業績，期內盈利按年跌51.66%至18.03億美元，每股盈利1.6美元，調整後每股盈利1.87美元，優於市場預期；而經調整收入為84.42億美元，略低於市場預期。該企預期，本季度經調整後每股盈利中間值約1.9美元，按年大跌約39.29%，而銷售額中間值約85億美元，均低於市場預期。面臨智能手機行業低迷影響，該企重申預期今年手機銷量將出現「高個位數百分比」的下降，部分原因是中國經濟復甦緩慢，預期將進行新一輪裁員。

過去數季業績未如理想的網購支付平台PayPal公布截至6月底止第2季業績，每股經調整盈利為1.16美元，優於市場預期，而收入按年增長7.06%至72.87億美元。公司預期第三季經調整每股盈利中間值為1.23美元，增長約13至14%，而全年增長料約20%。

至於股神巴菲特愛股的西方石油截至6月30日止第2季純利報6.05億美元，按年跌82.98%；每股經調整盈利0.68美元，低於預期。該企披露，上季平均實現油價為每桶73.59元，按年跌31.68%；期內平均日產量為122萬桶油當量，按年升6.08%。由於第二季產量高於估計，該企調高今年的產量預測。