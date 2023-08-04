東方日報B2：油塘新盤賣新界價　290萬入場

趙國雄（中）認為，下半年樓價會窄幅上落，平穩向好發展。

該集團主席李澤鉅表示，市場對項目反應好，開價被形容為向市場「投下炸彈」，而今次確實是一個吸引的價格。該集團執行董事趙國雄指，首批屬於「平爆價」，發展商有社會責任，「唔使賺盡」，期望樓盤可幫助市民上車換樓，解決本港住屋問題。

該集團營業部首席經理郭子威稱，是次價單為三房買家提供「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，最高承做九成一按，首3年供息不供本。連同其他優惠計，購買該類戶型最高可享19%折扣。至於開放式至兩房戶買家採用「愛才即供付款計劃」，即90天即供及符合指定條件則可獲18%折扣。條件包括買家持有文憑或以上學歷、任何領域的證書，從事指定29個行業，或是高端人才合資格人士等。

該集團營業經理陳詠慈指，首批單位提供132伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至718方呎，入場單位為2A座1樓K室，實用面積210方呎，折實呎價約13,810元。按定價計，首批單位市值約9.2億元。項目周六起收票及對外開放示範單位，計劃月內開售。

按最高折實價計，首批有33伙屬於「3字頭」。若採用「愛才建築期付款計劃」，則不論戶型劃一最高可獲16%折扣。另價單亦向建築期買家提供介乎1.5至3.5%的「提早付清餘款現金回贈」。

該項目冀以平價突圍而出，定價甚至匹比新界區新盤。對上推出的新界盤包括元朗洪水橋滙都I，首批125伙折實平均呎價約13,747元。若以同為油塘的對上開價新盤比較，朗譽去年11月推出首批128伙，當時折實平均呎價約17,938元，是次親海駅II低約16%。

事實上，自2017年起推出的九龍區新盤，絕大部分首批折實平均呎價均高於17,000元，追溯對上一個能與親海駅II相提並論的樓盤，要數到2016年8月推出的啟德1號(I)，當年首批110伙，折實平均呎價約14,471元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤定價比九龍市區新進二手屋苑有約25%折讓，有力成新一代票王。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，樓盤定價較現時同區新盤低近兩成，料首批可沽清。

資料顯示，項目位於油塘東源街5及8號，前身屬工業用地，長實於2019年完成補地價轉作住宅發展，涉及金額超過22.1億元，以總樓面約41.8萬多方呎計，每方呎補價約5,283元。

油塘近年不斷轉型，批出不少政府官地及鐵路物業發展，對上一幅為高超道住宅地，政府於2018年8月以33億元批出，每方呎樓面地價約9,256元，即朗譽現址。