Adidas次季經營利潤超預期　大中華業務前景未明朗

受惠大中華地區收入重現按年升勢、毛利率反彈，德國體育用品巨頭Adidas第二財季營業收入達53.43億歐元，經營利潤約1.76億歐元，超出集團預測，且按季均見改善，分別升1.3%及1.93倍。此次季績足以支持上周Adidas提早出手上調本財年指引，按固定匯率計，收入料僅錄中單位數跌幅，好過此前的高單位數跌幅；經營虧損更有望由原預期的7億歐元收窄至4.5億歐元。

作為Adidas 3大收入貢獻地區之一，大中華區業務在防疫限制取消後明顯好轉，尤其是民眾體育活動復常，實體店人流亦見回升。第二季以固定匯率計，該區收入按年轉升16.4%，達7.66億歐元，主要反映批發及直營零售的銷情均錄雙位數增長；該區上半年累計收入亦升1%，共約16.5億歐元，惟比首季8.84億歐元跌逾一成。

集團坦言，未來西方品牌在大中華區業務前景尚未明朗，同時疫後大中華區經濟復甦速度及程度也存不確定性。行政總裁古爾登（Bjorn Gulden）也提醒，目前全球市場仍有大額滯銷庫存，零售商落單取態相當審慎，明言今年餘下時間還有較多不確定性。業績公告在展望時，就表明不確定因素包括宏觀經濟挑戰及地緣政治的緊張局勢、北美和歐洲的衰退風險上升等。雖然集團上季毛利率錄50.9%，比首季的44.8%改善，但上半年只有47.9%，按年跌2.3個百分點，仍受壓於供應鏈成本上升、匯率負面影響、庫存補貼增加及促銷活動。

值得留意是，去年因與美國饒舌歌手Ye（前稱Kanye West）結束合作而需終止品牌Yeezy系列，Adidas於周三已拋售第二批相關庫存，8月將通過旗下電子商務渠道及選定批發合作夥伴的數碼平台提供一系列現有產品，結果能否如首批推售時為集團庫存減磅，再次改善業績則屬未知數。