內地家庭負債比近IMF紅線　住房貸款佔最大

有智庫指出，第二季內地家庭負債佔國內生產總值（GDP）的比率，由去年底的61.9%，升至今年6月底的63.5%，接近國際貨幣基金組織（IMF）早前對金融風險警示所設立的紅線65%。

有媒體引述內地「政府智庫國家金融與發展實驗室」（NIFD）發布的報告顯示，內地家庭負債以住房貸款佔比最大，第二季止的規模高達38.6萬億元（人民幣‧下同），其他包括消費產品貸款、信用卡債、私人借貸、以及用於企業營運的貸款。

其實，在2008年年底，內地的家庭槓桿率才17.9%。打從2008年當局推出4萬億刺激經濟措施應對金融危機以來，內地的家庭槓桿率就一直上升。

國際清算銀行（BIS）早前估計，截至去年底，內地的家庭負債規模高達10.76萬億美元，或佔其GDP的61.3%。這個槓桿率已超越去年底德國的55.2%、印度的36.4%、以及新興經濟體平均的47.7%，且正朝向美國的74.4%和日本的68.2%發展。

分析指出，內地製造業持續受壓，就業市場緊張，收入前景未明而負債增加之下，消費意欲不振自是必然結果。如今內房市場充其量只能求穩，其他能藉財富效效應刺激內需的，就是股票市場，惟至今A股表現未見大起色。