iPhone上季銷售額跌2%　庫克坦言美國形勢嚴峻...

蘋果公司(Apple Inc.)公布截止至7月1日的第三財季業績，受累產品收入下跌4%及研發開支大增，在稅項減少之下，純利仍錄得近2.3%增長。Apple在市後延長交易時後股價下跌逾2%，報187.25美元。

季內，Apple總收入817.97億美元，按年跌1.4%，高過預期的816.9億美元；其中產品收入605.84億美元，按年跌4.37%；iPhone、Mac和iPad的銷售額均倒退，其中iPhone減少2%，跌至396.7億美元，市場預期為399.1億美元。不過，服務收入212.13億美元，按年升8.2%，創歷史新高，預期207.6億美元；研發開支增9.9%至74.42億美元；純利198.81億美元，增2.25%；每股盈利1.26美元，超預期的1.19美元；毛利率44.5%，勝預期的44.2%。

然而，Apple沒有業績前瞻指引，自2020年以來，一直沒有提供指引，理由是存在不確定性。此外，以下為市場關注的Apple業務重點。

●大中華區有增長？

Apple在大中華區的表現是另一亮點，繼上季下滑後，該地區銷售較上年同期增長8%，達157.6億美元。這是Apple第三大銷售地區，行政總裁庫克表示他看到明顯的加速增長。

●iPhone、Mac和iPad銷量跌？

在智能手機和個人電腦(PC)市場都充滿挑戰的時期，Apple的硬件銷售表現不是那麼強勁。財務總監Luca Maestri表示，公司還面臨美元走強的局面，如果沒有外匯的影響，公司整體收入實際上會有所增長。

iPhone的銷售下降2%，至396.7億美元，但Apple表示，看到大量人從Android設備轉向iPhone，尤其是在中國。不過，庫克坦言，目前美國智能手機行業形勢嚴峻。

●第四季表現會更好？

Apple此前曾表示，第三季整體銷售將出現萎縮，部分原因是宏觀經濟前景。不過，其業績好於5月份預期，顯示這家科技巨頭認為整體經濟狀況正改善。Luca Maestri表示，將討論9月份前景，從方向上來說，應該會好一點。

●Vision Pro幾時推？

Apple於6月發布MR頭戴裝置Vision Pro，不過價錢高昂，售價高達3,499美元(約27,292港元)，超出市場預期。

庫克指，該公司計劃在其商店中進行示範。因此，想要試用該產品，並了解其功能的消費者可能不需要等太久。

●人工智能極少提及？

Apple本季報告中很大程度上缺少的一個主題是AI。雖然業內其他公司談論ChatGPT等AI模型以及相關事情，但Apple對此談論要少得多，因為它是一家產品公司，並不是真正銷售雲計算等開發人員的工具。

不過庫克表示，Apple多年來一直致力於生成式AI和其他模型的研究。「我們將AI和機械學習視為基本核心技術，它們幾乎嵌入到我們製造的每一個產品中。」他指，在研究的基礎上，多年來一直研究AI和機械學習，包括生成式AI。

●不擔心美國被降級？

當被問及是否擔心美國日前遭惠譽降級時，庫克表示，「這不是我非常擔心的事情。」此外，「股神」巴菲特也發表類似言論，「有些事情人們不應該擔心。」