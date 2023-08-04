亞馬遜季度收入超預期　股價市後曾飆10%

亞馬遜(Amazon)公布，截至6月30日止第二季純利67.5億美元，去年同期虧損20.28億美元；每股盈利0.65美元，高過預期的0.35美元；總收入1,343.83億美元，增長10.8%，亦多過預期的1,315億美元。其中產品銷售額590.32億美元，增長4.3%；服務銷售額753.51億美元，增16.5%，仍是收入主要來源。經營利潤76.81億美元，增長131.6%。亞馬遜股價在市後延長交易時段曾急升10%，之後升幅收窄，仍升8.7%至140.17美元。

業務方面，AWS雲服務收入221.4億美元，增12.1%，超預期的218億美元，不過經營利潤下跌約6%至53.65億美元；北美銷售收入增10.9%至825.46億美元，經營利潤轉賺32.11億美元；國際業務收入增9.7%至296.97億美元，經營虧損收窄至8.95億美元，2022年同期蝕17.71億美元。

亞馬遜表示，就AWS推出新功能及技術，幫助客戶利用生成式人工智能(AI)，提高生產力及網絡安全，包括AWS HealthScribe具有語音識別和生成式AI，根據病人與臨床醫生的對話，自動創建初步臨床文檔；Amazon Elastic Compute Cloud則使用英偉達的H100 GPU(圖形處理器)，以更好支援AI等。

亞馬遜又指，AWS的AI產品正有眾多客戶使用，包括Royal Philips、3M、Old Mutual和滙豐銀行。

業績展望方面，亞馬遜預期，第三季收入介乎1,380億至1,430億美元，按年增長約9%至13%，中間值優於市場預期的1,382.5億美元；經營利潤介乎55億至85億美元，較去年同期25億美元大幅增長。