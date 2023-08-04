道指跌66點　油價漲逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.45；港匯見7.8081；離岸人民幣(CNH)報7.1654；美元兌日圓處142.8；歐元報1.0953，英鎊報1.2722。現貨金價處1,936美元。布油報85.46美元，紐油報81.92美元。比特幣升至29,191美元。道指期貨升67點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近300點。

●道指周四(3日)收市報35,215點，跌66點，跌幅0.19%。標指收報4,501點，跌11點或0.25%；納指收報13,959點，跌13點或0.1%。

●英國富時100指數收報7,529點，跌32點，跌幅0.43%。德國DAX指數收報15,893點，跌126點，跌幅0.79%。法國CAC指數收報7,260點，跌52點或0.72%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,669點，升248點。

●8月夜期收報19,698點，升259點，高水277點，成交18,226張。

●沙特阿拉伯延長減產時間，刺激油價做好。紐約期油收報每桶81.55美元，上升2.6%。倫敦布蘭特期油收報85.14美元，升2.3%。

●紐約期金偏軟，收報每安士1,968.8美元，跌0.3%。

●日本股市早段跌100點。

●美國供應管理協會7月服務業PMI跌至52.7，低過預期。

●美國6月工廠訂單按月增加2.3%，高過市場預期。

●蘋果上季收入按年跌1%，iPhone銷售下滑。

●亞馬遜第二季按年轉賺67億美元，第三季收入預測勝預期。

●美國當周新申領失業金人數22.7萬，符預期。

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