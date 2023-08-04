券商迎「定向降準」　股票類業務備付金繳納比例降低

內地券商迎來「定向降準」，中國證券登記結算公司宣布，擬自10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。

中國證券登記結算公司表示，降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將減少全市場資金佔用，提高資金使用效率，提升市場流動性。

內媒引述專業人士估計，預計措施可向市場釋放300億至400億元人民幣資金，是落實中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」的舉措之一。業內人士又稱，措施有助鼓勵結算參與人及客戶盡早完成資金交收，進一步提升市場機構的資金使用效率，降低市場成本，助力提振市場信心。

差異化調降股票類業務最低結算備付金繳納比例的具體安排為，付款時間在9點前、11點前和11點後對應的付款比例分別由14%、16%、18%調降至13%、15%和16%，取款時間在9點前和9點後對應的取款比例分別由18%、14%調降至16%和13%；對於選擇固定最低結算備付金比例計收方式的託管業務，其股票類業務最低結算備付金繳納比例由16%調降至15%。

中國證券登記結算公司指，下一步，中國結算將在中國證監會統一部署下，做好制度修訂、市場組織等工作，確保差異化最低結算備付金繳納比例調降工作的平穩實施，在有效防控結算風險、提升風險管理精細化水平的基礎上，進一步提高市場資金使用效率。