內地樓盤「買一送一」都無人接貨 點解情況會咁壞...

內地樓市大字標題宣傳「買一層、送一層」仍無人問津？加上內房風波不斷，樓市低迷情況確實令人憂慮。

外媒報道，在安徽省銅陵市，只建成一半或看似廢棄的住宅項目隨處可見。在郊區一處正開發的土地上，一則廣告寫着「買一層、送一層」的語句，不過當地有居民表示，即使價錢如此吸引，145萬元人民幣對大多數人來說仍然太高，並指該區民眾平均月薪僅約3,000至4,000元人民幣。有人認為，即使單位售價再便宜一點，仍然不會有任何買家。

在銅陵這樣的三四線城市，買家尤其稀缺。民生證券分析師Zhou Junzhi估計，將銅陵的住宅庫存全部計算一遍料需時13年以上。

中央政治局會議後發表的聲明，省略「房子是用來住的、不是用來炒的」這一慣用語，顯示人們對內地樓市低迷的警覺加深。

內地房地產及其廣泛的相關產業，估計佔中國國內生產總值(GDP)約30%。儘管這在以前需求強勁時，推動快速增長，但現在卻給經濟帶來沉重壓力。

報道指，住宅單位滯銷只是內地樓市深度衰退的症狀之一。官方數據顯示，2022年內地住宅銷售面積下降26.8%，2023年上半年又按年下降2.8%。

像恒大這樣負債纍纍的內房，除了眼前的財務困境外，更遭受疫情防控措施的沉重打擊。同時，2022年底內地人口61年來首次開始下跌，樓市供應因而由短缺變為過剩。

另一方面，根據數據供應商Wind，去年內地上市房地產公司的員工人數從2021年底的約89萬人，減少約10萬人。瑞銀策略師Meng Lei表示，裁員影響家庭的消費意願。