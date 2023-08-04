中國明日起終止對澳洲大麥徵收反傾銷及反補貼稅

中國商務部公布，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，決定由8月5日起終止對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅。

公告指出，2020年5月18日，中國商務部決定對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，實施期限5年。今年4月14日，應中國酒業協會申請，商務部決定對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行覆審。

中國政府以「傾銷低價榖物」為由，自2020年5月起對澳洲進口大麥徵收高達80.5%的關稅，兩國在過去3年多以來一直為此爭拗。澳洲政府日前表示，希望中國能在數天內回應，否則將重啟世界貿易組織(WTO)申訴程序。

澳洲政府數據指出，中國在2016/17年度進口590萬公噸澳洲大麥，創紀錄高位。然而，高進口量引起北京當局注意，中國在2018年11月表示，澳洲有傾銷榖物之嫌，啟動反傾銷調查。中澳關係在新冠疫情爆發後惡化，中國在2020年5月宣布對澳洲進口大麥徵收80.5%的關稅。

由於中國是澳洲大麥最大買家，佔了一半以上的出口量。在中國大幅提高關稅後，澳洲大麥每公噸價格暴跌40澳元，出口商被迫急尋其他市場。