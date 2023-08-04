降級又如何？金融界大佬仍撐美債　股神唯一考慮係...

惠譽下調美國主權評級，加上財政部計劃提高發債，加劇了美債沽壓。然而，股神巴菲特接受外媒訪問時指，旗下投資旗艦巴郡上周一(24日)買入100億美元(約780億港元)的美國國債，下周將要多購入100億美元的美債，唯一要考慮的是，到底購買3個月，還是6個月的國債。目前，3個月美債息約為5.45厘，6個月美債息約5.48厘。

巴菲特認為，市場對美國遭降長期外幣信用評級感到擔憂是有道理的，雖然他不同意華府所做的一切，但不足以改變他對美國國債和美元的看法。他強調，美元是世界儲備貨幣，乃人所皆知的事情。

特斯拉(Tesla)舵手馬斯克亦於社交平台發文表示，購買美國短期國庫券是一個「不用費腦筋的選擇」。

早前透露正沽空美國30年期國債，以對沖長期利率上升對股市的影響的美國對沖基金大鱷、Pershing Square Capital Management創辦人阿克曼就巴菲特的買債言論回應，認為巴菲特肯定不會去買長債。

他續指，巴菲特購買短債只是用作現金管理，絕不會以接近當前孶息率的價格購買30年期美國國債；他同時承認，旗下公司也把現金投資於短期國債。

惠譽日前將對美國的信用評級從「AAA」下調至「AA+」，預計未來3年美國財政將惡化、債務增加及政府治理功能受到侵蝕，因而發出警告。