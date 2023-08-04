【摩通推介】日股波動　留意日經購10898

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：日本央行上周五(7月28日)出乎市場預期調整孳息曲線控制(YCC)政策後，日本債市及股市本周走勢波動。日本10年期國債息率曾升至0.65%，創9年新高，日央行於周四(3日)第二次入市買債。據外媒報道，市場將此舉解讀為日央行希望減輕國債息率急升的壓力。日圓匯價略為回落，美元兌日圓重上142水平。

環球投資者密注觀察日央行國債孳息率控制政策的轉變，對各資產市場的影響。市場擔心日本投資者或因應日本國債息率回升，加快沽售海外投資並將資金調回本土市場，或對環球股市、債市及匯市造成衝擊。

據日央行統計數據，由於日本實行多年超寬鬆貨幣政策，日本國債息率長期低企，甚至曾出現負利率，日本銀行於2013年3月至2023年3月的10年間，減持約200萬億日圓的日本國債，海外投資則於期內增加逾30萬億日圓。如計及整體日本投資者，海外投資規模於10年間上升約270萬億日圓。市場分析相信，資金流向變化或需要數個星期才可以被市場消化，情況就如2016年日本推行負利率政策時相似。

日經平均指數周初曾出現反彈，惟升至33,500點水平附近開始掉頭向下，周三(2日)及周四兩日累積跌幅逾1,300點，並自4月初以來，首次收市價低於50天移動平均線(現處於約32,559點)。日經平均指數周五(4日)一度跌穿32,000點，收市拗腰倒升，為過去1個月以來第4次考驗此水平支持。

如投資者認為日股波動性或將持續，希望捕捉日股走勢的話，除日股相關ETF之外，亦可留意與日經平均指數掛鈎的窩輪，可利用窩輪的槓桿效應，捕捉日本股市潛在投資回報。投資者用港股證券戶口便可買賣，而且日經窩輪同樣以港元計價，不需要轉換日圓。

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