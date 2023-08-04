二手樓價指數兩周累漲0.52%　短期恐反覆回落

中原城市領先指數CCL最新報164.72點，按周升約0.33%，並連升2周共約0.52%。反映政府放寬物業按揭成數後，刺激整體樓價短暫企穩，CCL近3周於164點上下窄幅徘徊。今周指數仍未反映加息後的市況，7月底美國及本地銀行再度加息，二手樓市淡靜，相信短期樓價繼續反覆向下。現時CCL距離第三季目標163點，相差約1.04%。

整體樓價走勢呈階梯式下調，CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，期間每次反彈的高位均比前一次低，近16周累跌約2.19%。CCL近3周於164點左右徘徊，而早前指數連續13周在165點到168點爭持。8月3日油塘新盤親海駅II公佈低價推售，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.36點，按周升約0.16%。CCL(中小型單位)報163.64點，按周升約0.09%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別升約0.58%及約0.38%。CCL(大型單位)報170.12點，按周反彈約1.46%，連跌5周後回升。

四區方面，港九市區樓價續升，但新界兩區指數續跌。港島CCL_Mass報170.48點，按周升約2.16%，連升2周共約3.94%。九龍CCL_Mass報160.22點，按周升約0.31%，連升2周共約0.51%。新界東CCL_Mass報175.80點，按周跌約1.55%，連跌2周共約1.63%，指數創22周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報149.98點，按周跌約0.93%，連跌3周共約1.85%，指數創24周新低，重返今年2月時水平。

2023年計，CCL累升5.07%，CCL Mass升約5.79%，CCL(中小型單位)升約5.75%，CCL(大型單位)升約2.08%。港島升約9.35%，九龍升約6.26%，新界東升約3.41%，新界西升約3.14%。