【收市開Show】港股衝高後回順　國策憧憬減弱？

繼人民銀行周四(3日)推進民企「第二支箭」擴容增量後，多個部委今日(4日)聯合召開新聞發布會，提出「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」，但似乎對港股刺激作用僅曇花一現。恒指周五(4日)衝高後回順，在聯合新聞發布會早上舉行前夕，曾升436點，但其後升幅逐步收窄，收市僅升118點，大市成交1,144億元。國策憧憬逐漸失效，後市走勢偏淡？

內地券商迎來「定向降準」，10月起擬進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，由現行的16%調降至平均接近13%。內媒引述專業人士估計，預計措施可向市場釋放300億至400億元人民幣資金，是落實中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」的舉措之一。中資券商股上望空間仲有幾大？邊隻又最值博？

美國大型科技股陸續發布業績，最新蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜(Amazon)放榜。蘋果第三季純利錄得近2.3%增長，但股價在市後延長交易時段跌逾2%。至於亞馬遜第二季純利達67.5億美元，去年同期虧損20.28億美元，總收入增加10.8%，市後股價升逾8%。兩份業績點評價？會點樣左右美股走勢？

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