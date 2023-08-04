道指期貨漲111點　美非農就業數據將出爐

美匯指數報102.31；港匯見7.8085；離岸人民幣(CNH)報7.1873；美元兌日圓報142.62；歐元處1.0954；英鎊報1.2710。金價報1,933.46美元。油價升0.5%，布油報85.56美元，紐油處82美元。比特幣升0.3%至29,226美元。道指期貨升111點。

焦點數據：

20:30 美國7月平均時薪

20:30 美國7月就業參與率

20:30 美國7月製造業就業人口變動

20:30 美國7月非農業就業人口變動

20:30 美國7月失業率

-券商迎「定向降準」，放水規模料達300億人幣。

-發改委：組合拳政策顯效，下半年經濟有望保持向好態勢。

-人行：指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

-內地樓盤「買一送一」都無人接貨，情況咁壞有原因。

香港經濟：

●IATA：香港航空市場迅速復甦，但短期仍然無啖好食

●二手樓價指數兩周累漲0.52%，短期恐反覆回落。

外地經濟：

●降級又如何？金融界大佬仍撐美債，股神有因素考慮。

●中國明日起終止對澳洲大麥徵收反傾銷及反補貼稅。

●澳洲央行下調經濟增長及通脹預測。

●憂慮漸消？近兩成企CEO料美經濟將避免陷衰退。

●差距天與地，美企CEO薪酬是員工272倍。

企業消息：

●Coinbase次季續蝕9700萬美元，連續6季錄虧損。

●巴克萊考慮將歐盟總部遷往巴黎，或明年底前搬入。