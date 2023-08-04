道指期貨漲111點 美非農就業數據將出爐
2023年08月04日 16:17
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102.31；港匯見7.8085；離岸人民幣(CNH)報7.1873；美元兌日圓報142.62；歐元處1.0954；英鎊報1.2710。金價報1,933.46美元。油價升0.5%，布油報85.56美元，紐油處82美元。比特幣升0.3%至29,226美元。道指期貨升111點。
焦點數據：
20:30 美國7月平均時薪
20:30 美國7月就業參與率
20:30 美國7月製造業就業人口變動
20:30 美國7月非農業就業人口變動
20:30 美國7月失業率
●港股向上，恒生指數全日收報19,539點，升118點或0.6%，主板成交超過1,144億港元。恒指全星期累跌377點，跌幅1.89%；科指則升30點或0.67%。https://reurl.cc/qLADW3
●內地A股全線向上，其中滬綜指升7點或0.23%，收報3,288點，最終未能守穩3,300關，成交4,971.88億元人民幣。https://reurl.cc/8jMlaM
-券商迎「定向降準」，放水規模料達300億人幣。
-發改委：組合拳政策顯效，下半年經濟有望保持向好態勢。
-人行：指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。
-內地樓盤「買一送一」都無人接貨，情況咁壞有原因。
香港經濟：
●IATA：香港航空市場迅速復甦，但短期仍然無啖好食
●二手樓價指數兩周累漲0.52%，短期恐反覆回落。
外地經濟：
●降級又如何？金融界大佬仍撐美債，股神有因素考慮。
●中國明日起終止對澳洲大麥徵收反傾銷及反補貼稅。
●澳洲央行下調經濟增長及通脹預測。
●憂慮漸消？近兩成企CEO料美經濟將避免陷衰退。
●差距天與地，美企CEO薪酬是員工272倍。
企業消息：
●Coinbase次季續蝕9700萬美元，連續6季錄虧損。
●巴克萊考慮將歐盟總部遷往巴黎，或明年底前搬入。