證監會：香港資產及財富管理業務表現與全球市場同步

近年坊間一直有指香港走資問題嚴重，惟據香港證監會《資產及財富管理活動調查》年度報告，2022年香港的管理資產規模為30.5萬億元(約3.9萬億美元)，並錄得880億元的淨資金流入。非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔管理資產規模的64%。

報告顯示，在眾多其他主要基金市場錄得淨資金流出的情況下，香港的管理資產規模按年跌14%，接近全球受規管基金的管理資產的15%跌幅，且略勝於主要市場指數，反映環球資產及財富管理行業共同面對的挑戰。

報告指出，自2022年下半年以來，本港的數據呈現見底復甦的跡象。在香港註冊成立的基金的管理資產規模由2022年第三季的水平反彈15%，達到2023年6月底的1.3萬億元。本港在2022年第四季至2023年上半年的三個季度錄得合共690億元的淨資金流入，較2022年首三個季度的170億元的淨資金流入增長逾3倍。

長期而言，香港資產及財富管理業務的管理資產規模一直穩健增長，並在過去十年錄得1.43倍升幅。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出，儘管2022年面對嚴峻挑戰，但本港的資產及財富管理行業展現韌力。證監會將繼續致力將香港建立成提供全方位服務的國際資產及財富管理中心，以及基金的首選註冊地。

至於私人銀行及私人財富管理業務，更錄得1,210億元的淨資金流入。內地相關機構的資產及財富管理業務表現優於行業平均水平，有1,320億元的淨資金流入，而管理資產亦錄得增長。非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔管理資產規模的64%。

值得留意的是，隨着環境、社會及管治(ESG)成為投資界新寵，證監會認可的ESG基金的管理資產規模及數目分別按年增加8%及86%。另外，在香港獲發牌進行資產管理的持牌法團數目按年上升5%，資產及財富管理業務的從業員總數保持穩定，有逾5.43萬人。