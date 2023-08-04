施羅德：惠譽下調美國信貸評級較容易被市場消化

評級機構惠譽日前下調美國信貸評級，對此，施羅德美國跨行業固定收益主管Lisa Hornby表示，預期下調評級的影響有限，自2011年標準普爾遭到降級後，大部分投資者重整其投資管理帳戶，以容納美國國債投資，而不論評級；然而，以中期來看，認為助促使投資者重新審視美國債務問題以及債務的可持續性。

Hornby稱，在非經濟衰退時期，財政赤字達到8.5%是極不尋常的，隨着時間過去，預計赤字水平將會令美國國債的期限溢價上升，並對美元造成下行壓力。金融市場情緒方面，相信是次惠譽下調美國信貸評級，會比12年前標準普爾遭到降級更容易被市場消化，因為當時亦正適逢歐洲主權債務危機（歐債危機）。而這次是美國AAA信貸評級首次遭到下調，並可能與拖欠款項有關，而非關乎長期趨勢。

環球跨行業基金經理Serina Patel認為，美國的償債能力是金融市場所關注的焦點議題，從美元角度來看，這支持美元不應作為儲備貨幣的論點。在俄羅斯受到制裁後，這觀點亦得到更多關注。與此同時，亦察覺到金磚四國以非美元結算的石油交易及各國央行增加非美元儲備的早期迹象。但這將會是一個長遠的主題，因此預計美國償債能力的問題不會對美元產生即時影響，而美元走勢將會由全球經濟增長和美國聯儲局所帶動。