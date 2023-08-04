美股道指升125點　亞馬遜飆近一成

美股3大指數周五早段牛皮，道指升125點，報35,341點；標指升7點，報4,508點；以科技股為主的納指升5點，報13,965點。港股夜期報19,496點，跌31點；低水43點。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，高資產淨值的私人銀行客戶正在回歸避險模式，他們已經連續第二周淨賣出股票。他指出，在債券孳息率普遍上升及金融環境收緊的情況下，經濟「硬着陸」仍然是下半年面臨的風險。

大型科技股公布業績後表現各異，蘋果公司(Apple Inc.)收入連續三季錄得按年下跌，其純利則增長2.25%，其股價挫3.35%至184.77美元。

亞馬遜股價報140.47美元，升近9%。該公司上季純利67.5億美元，去年同期虧損20.28億美元；每股盈利0.65美元，高過預期的0.35美元。

Airbnb上季純利增71.5%至6.5億美元，其股價升0.5%。

有「美國版拼多多」之稱的平價電商平台Wish的母公司ContextLogic公布，截至6月底止一季收入跌41.79%至7,800萬美元；淨虧損更達8,000萬美元，惟較去年同期略有收窄。該公司股價早段跌21.78%。