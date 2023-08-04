AI熱潮降臨但未見盈利　大摩：科企恐入不敷支

外媒報道，自Open AI推出ChatGPT以來，全球掀起一場生成式人工智能(AI)熱潮，更推動科技股升勢；不過，生成式AI對企業的成本及收入所帶來的衝擊，至今仍沒有精確預測。

近期各大科技企業都公布最新財報，盈利表現大部分均優於市場預期，但令人困惑的是，科企卻未針對AI產品何時面世、對其財務情況的影作出披露，Jefferies分析師Brent Thill亦形容目前投資者的心情，「熱潮來了，但仍看不到何時盈利」。

目前業界認為，生成式AI將引發新一波投資浪潮，但大部分公司只表示2024年會增加研發開支，但沒有詳細預測AI投資大爆發的確切時間；對此，Meta行政總裁朱克伯格稱，由於無法預測AI產品的增長速度，因此無法估計投資金額。

以生成式AI產品和服務發展得最快的微軟舉例，其開支不斷升高，該企上季支出為107億美元，高於市場預期；預計在7月開始的新財年，每季支出都有所增加。對此，摩根士丹利分析師估計，微軟未來1年在資料中心和相關設備的開支高達500億美元，為兩年前的2倍，擔心微軟入不敷支，而造成損失。