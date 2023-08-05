東方日報B1：內地救A股　券商迎放水300億

中央政治局會議罕見承諾「活躍資本市場」，不足半個月隨即迎來實招！中國證券登記結算公司一舉將股票類業務最低結算備付金繳納比例，由現行16%調降至平均接近13%，變相向券商業界「定向降準」，業界料釋放300億元(人民幣‧下同)，消息撐起內地股市，刺激周五滬綜指幾乎重越3,300點大關。市場更憧憬好戲還在後頭，因全球最大產油國沙特阿拉伯與中國的金融聯繫有望更上一層樓，市傳兩國就交易所買賣基金(ETF)在對方交易所上市，即ETF互通計劃進行談判。

中沙兩國在6月時已簽署100億美元(約780億港元)的投資協議，涵蓋從新技術到農業等領域，包括可再生能源、房地產、礦產及旅遊等。據報現時中國和沙特正考慮ETF互通計劃，以深化業務聯繫，談判尚處初期階段，或將標誌北京和利雅得在擴大能源、安全和敏感科技領域合作方面邁出重要一步。

報道引述消息表示，內地深圳證券交易所與沙特證券交易所營運商沙特證交所集團，正就ETF互通計劃進行洽談。近月以來，中國部分大型ETF營運商收到有關可能與沙特達成互掛上市協議的通知，部分正考慮有關選項。

中國發力撬動中東金融發展機遇，對A股短期效應仍不容小覷。因為追蹤中國股票的ETF，向來是外資經滬深股通、合格境外機構投資者(QFII)機制以外的熱門之選。本港業界人士指，近日ETF交易熱度穩步攀升，尤其是政治局會議後追蹤中國資產的海外ETF交投活躍度已明顯大幅提升，或成為中國結算公司「定向降準」救A股後另一大招。

內地券商認為，中國結算公司擬於10月落實上述「放水」措施，將有助鼓勵結算參與機構及客戶盡早完成資金交收，進一步提升市場機構的資金使用效率，並降低成本。據測算，今次調降幅度的力度，均大過2019年及2022年兩次下調相關備付金繳納比例的幅度。

與此同時，國家發改委、人民銀行、財政部及國家稅務總局於周五早段已聯合發聲，揚言宏觀政策「組合拳」效果將不斷顯現，預料下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定向好趨勢。發改委就業收入分配和消費司組織周五更召開部門座談會，研究促進城鄉居民增收的政策舉措，以促進低收入群眾增收，擴大中等收入群體。

多重救市消息刺激滬深股市兩大指數雙雙高開，雖然領漲的中資券商板塊午後升幅略有回落，但滬綜指全日仍升0.23%，收報3,288點，創逾兩個半月高位，一周再升0.37%。

深成指全周更累升1.24%，收報11,238點。兩市全日成交亦重上萬億元大關，達1.04萬億元，按日大幅增加26%。