Coinbase次季虧損7.5億 連蝕6季

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase公布，第二季度營收按年下跌12%至7.07億美元，高於市場預期的6.31億美元；淨虧損收窄至9,700萬美元（約7.56億港元），爲連續第6個季度虧損，去年同期虧損爲創紀錄的11億美元；每股虧損0.42美元，勝市場預期。

分析指，Coinbase營收勝市場預期，很大程度上是由於利息收入和加密抵押收入較佳，惟見期間公司首席執行官Brian Armstrong卻苦陷與美國監管機構的鬥爭。今年6月美國證券交易委員會起訴該公司涉嫌經營非法交易所、經紀商和清算機構業務。公司首席法律官Paul Grewal在財報電話會議上表示，將提交一份簡報以要求法院駁回該案件。

今年5月，該公司推出了Coinbase國際交易所，美國以外的一些投資者可以在該交易所交易加密衍生品；而過去30天該交易所的交易額達21億美元，已經有50多家機構加入該平台，下半年還將會增加一些功能，比如額外的資產交易帳簿和現貨交易。

展望未來，Coinbase預計第三季度訂閱和服務營收將至少達到3億美元，但不及市場預期的3.36億美元。該企預計，7月總交易營收約爲1.1億美元。

另一方面，7月芝加哥商品交易所（CME）加密貨幣期權交易量9.4億美元（約73億港元），按月增長24%，為4個月來首次增長。其中，比特幣期權交易量增長16.6%，達7.34億美元；以太坊期權交易量增長60%，達2.07億美元，料與市場不明朗下，機構以期權對沖風險的需求可能增加有關。

比特幣昨曾報每枚29,160美元，以太幣則報1,833美元，兩者價格平穩。