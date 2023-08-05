m18講場：美企CEO年薪係員工均值272倍

一講到大企業行政總裁（CEO）嘅人工，年薪過百萬甚至上千萬嘅大有人在。美國最大嘅勞工組織美國勞工聯合會─產業工會聯合會（AFL-CIO）尋日就發表報告，話2022年標普500指數成分股公司嘅CEO平均薪酬，係員工平均嘅272倍，雖然比2021年嘅324倍收窄，但美國CEO人工仍企喺過去10年嘅第二高水平。

報告話，呢啲CEO嘅底薪、獎金同所有津貼加加埋埋嘅總人工，2022年平均年薪達1,670萬美元，即係都成1.3億港元！當中最高薪係美國私募基金公司黑石集團（Blackstone）創始人、主席兼行政總裁蘇世民（Stephen A. Schwarzman），總人工達2.53億美元（約19.73億港元），相當於普通打工仔嘅1,068倍！

今年份報告仲首次提到人工智能（AI），話AI被廣泛使用，好可能令普通打工仔減人工甚至連份工都冇埋，而且CEO嘅話事權愈大，呢個可能性就愈高。睇嚟大家要保住飯碗，都要學習點用AI，為自己增值啦！