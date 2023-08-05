【專家教路】曹德明：申請新居屋前必讀事項！

新一期居屋現已接受申請，是次6個新屋苑逾9,100個單位將推售，並以市價62折發售，暫定售價介乎約149萬元至494萬元，當中最受關注為鄰近宋皇臺站的啟德啟悅苑。居屋性價比高，近年一直都超額申請，今期居屋首3天房委會已收到逾4.3萬份申請。入市居屋雖然門檻低但仍要抽籤決定是否有機會購買，除了要靠彩數，亦要「計計數」，了解自己收入是否供得起，如閣下有興趣申請，便可留意以下申請注意事項。

申請居屋首先要通過入息要求。以一人申請的入息要求為31,000元，以兩人或以上申請的家庭總入息要求為6,2000元，入息計算包含底薪、佣金、雙糧、花紅及自願性強積金供款，而強制性強積金供款則可扣除。資產方面，一人申請的資產上限為73.5萬元，而兩人或以上申請的家庭上限則為147萬元，資產包括香港及香港以外的地區的所有資產，如股票、定期、私家車及房產等。另外，居屋亦有轉售限制，申請者必須買入5年後可免補地價於居屋第二市場轉售，買入15年後方可以補地價於公開市場轉售。

按揭計劃方面，買家只可選擇H按或P按，年期最長為25年，白表人士最高可承造九成按揭，綠表人士最高可承造九成半按揭。以啟德最貴的單位為例，暫定售價為494萬元，現時按息為3.625厘，年期25年，白表人士可承造9成按揭，首期為49.4萬元，每月供款為20,276元，綠表人士承造9成半按揭，首期只需要24.7萬，每月供款額為23,810元，另外購買居屋亦可享約2.8%的現金回贈。

居屋雖有政府作擔保，毋須通過銀行壓力測試，惟目前仍是加息周期，息率變化浮動，仍有加息的可能性，建議計算每月供款額時，可將現時按息加1厘，評估是否為可負擔範圍內，另外，購買居屋亦要支付印花稅、律師費、裝修費以及其他雜費等，建議申請者在考慮入市前應預留充足資金。如閣下「計好數」後就要趕緊於截止日期（8月14日）前申請。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明