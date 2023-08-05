【錢夫人巡舖】美國加息推動　美元定存3個月息達5厘

所謂「有智慧不如趁勢」，股市如此，將道理套諸於定期存款同樣如是。錢夫人就留意到，近期美國聯儲局又再加息0.25厘，連帶港銀不少美元定存息率都水漲船高，部分甚至高達5厘，分分鐘仲正過買穩陣見稱嘅美國債券，且省卻不少煩惱！今次我哋就搜羅咗一批大、中小型銀行以至虛擬銀行嘅美元高息定存優惠，等大家貨比三家！

其中，上海商業銀行修訂美元定期存款推廣優惠，美元可享優惠年利率達5.1厘，敍造時長為3個月，入場費1萬美元，適用於「全新資金」或「兌換資金」，但一定要前往分行辦理。

錢夫人計過，假設大家手上有2萬美元(15.6萬港元)，參加上述計劃，3個月就收息近2,000港元，非常抵玩。

至於虛擬銀行livi bank近期亦進取出擊，敍造3個月美元定存，年利率都有4.5厘，上限100萬美元，同樣以2萬美元做3個月定存，收息都有約1,755港元。

三大發鈔行方面，渣打銀行的美元定存優惠3個月為3.8厘、6個月為3.9厘、12個月為4厘，起存額2,000美元或以上，但只適用於透過網上理財或SC Mobile開立定期存款。

而在滙豐敍造美元定存，3個月有3.5厘、6個月為3.6厘、12個月則有3.8厘，似乎較渣打低，起存額同樣是2,000美元以上。

不過，該行7月底則上調了美元儲蓄存款戶口利率0.125厘，將年利率上調至1厘，換言之倘若大家手上有「獅子行美金紅簿仔」，以2萬美元計1年應收息1,560港元。至於渣打美元年利率則在0.875厘。