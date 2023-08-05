「室溫超導體」勢掀革命！概念股曾飆逾5成　最後竟烏龍一場？

講起本周財「驚」大事，若非評級機構惠譽下調美國信貸評級，就是長實為本港樓市投下「震撼彈」莫屬，不過，筆者希望談談今個星期較少人提及的奇聞！話說南韓近日傳出在「室溫超導體」技術有突破進展，向來喜歡炒作消息的金融市場亦率先聞風而動，炒作各種相關的概念股，股價曾單日飆升50%；但原因發現是烏龍一場。

●「室溫超導體」勢掀新工業革命？原來是擺烏龍一場？

近日南韓「室溫超導體」技術研發取得突破的消息傳出，引起全球各界關注，甚至有說法稱這種技術可以開啟「新時代的工業革命」！一家名為「美國超導」(American Superconductor，AMSC)的公司股價亦因此而被炒起，股價周二(1日)一度飆升五成。

「室溫超導體」顧名思義是室溫常壓下沒有電阻的超級導電物質，能解決全球能耗問題、並開發速度更快的電腦、更先進的儲存裝置及超靈敏的感測器等。其實「超導體」概念早在1911年便有，問題是沒有人能開發出能夠在常溫下運作的超導體物質，現時獲實際應用的所謂「高溫超導體」，其「高溫」是指高過液化氮的溫度，高溫超導體並不是指會發熱的攝氏幾百度、幾千度的高溫，只是相對原來超導所需的超低溫稍高，不過起碼也要零下70攝氏度左右。

不過，一個南韓研究團隊7月22日在arXiv網站上傳常溫常壓超導體相關的兩項論文，立即引起國際注視，作者包括量子能源研究所代表李碩裴(音譯)與高麗大學研究教授權英完(音譯)、漢陽大學榮譽教授吳根浩(音譯)，以及曾任職於南韓電子通信研究院(ETRI)的金賢卓(音譯)等。

他們的論文宣稱，這次開發出的新物質「LK-99」臨界溫度達攝氏127度，也就是在攝氏127度以下環境，就能產生超導現象，跟以前說要零下70度或以下才有超導現象相比，可謂突破。若論文內容為真，代表這項超導體可在常溫常壓下使用，可大大降低能源損耗，用於各項發電設施，抗磁性特性也可用於磁浮列車上。

不過，李碩裴接受韓聯社訪問時表示，其實研究團隊尚未準備好發表這項論文，是權英完在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；金賢卓也向美國媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。

李碩裴說，團隊已就今年4月刊登在南韓期刊上的超導體論文進行修改補充後，向國際期刊申請審查，屆時將接受學界驗證。

事實上，AMSC也不過是一家能源解決方案供應商，雖然其提供的產品中包含「高溫超導體」電䌫、磁圈等，惟與「室溫超導體」本質完全不同；其股價亦「還原基本步」，隔日已回吐所有升幅。

●台灣政經猛人警告：台海一旦開戰 華爾街都要陪葬

「室溫超導體」未有眉目，而作為目前全球主要晶片生產基地的台灣，則有當地政經猛人警告，如果台海發生戰爭，世界金融市場將抵擋不住海嘯般的衝擊，「只要10秒時間」華爾街股市就會崩盤。

鴻海創辦人郭台銘周三(2日)在社交媒體發文，分享與《世界是平的》(The World Is Flat)作者Thomas L. Friedman的交流心得。郭指出，台灣在世界經濟所扮演角色，重要性遠大於烏克蘭，他兩人均同意，若台海開戰，全球金融市場將抵擋不住巨大衝擊。

他呼應Friedman的說法指，若台灣發生戰爭，從軍事角度或者能抵擋3個月，但對於全球經濟衝擊將是巨大，對華爾街金融秩序的影響是即時性，世界將發生翻天覆地的變化。

Friedman今年曾造訪北京，試圖釐清中美關係僵局何來，表示中美雙方在當今世界局勢缺一不可，至於中國經濟崩潰但美國依然能繁榮的想法，根本是天方夜譚。他又認為，中美兩國相互競爭是必然，相互合作也是必然，找到兩者之間的平衡更是必然要做的工作。