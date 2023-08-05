鄺紫珊：日股潛力未盡　可長線布局

今年以來，日本股市持續吸引國際資金流入，驅使日股成為上半年亞股表現最強市場，連帶日股交易所買賣基金(ETF)也水漲船高，7月單月日股ETF規模便攀升逾3成，今年以來更暴升1.73倍，是單一ETF規模及表現最突出投資類別之一。

今年上半年，日本受內需與民眾消費意識上升帶動，經濟有明顯正向走勢，終有望結束30年的通縮困境與頹勢。日本央行對貨幣政策續持寬鬆與「鴿」派態度，在全球相繼推加息下，可有效凸顯日本經濟高增長潛力與日股低市盈率的優勢。

為提升日股吸引力，東京證券交易所進行大力改革，當地上市企業除於市場上大量回購股份，也大幅增加現金股息等明顯利好的舉動，監管當局也督促日本上市企業需着重資本營運效率，改善股份的質素，目標是提升日本企業在資本市場的長期競爭力。

有國際投資銀行於6月份對全球經理做的調查顯示，他們的資金是過度集中於某些投資，有超過一半即55%的受訪基金經理指出，今年來投資主要是集中全球股市的大型科技股，不到百分之十是投資於日股；事實上，日股的利好表現同時讓環球資金持續流入，除表現力壓美股、歐股以及新興市場股市外，同時日股的資金流入趨勢可能只是剛開始，涵蓋投資範疇不僅是股市，也包括當地的不動產及其他優質投資。

伴隨着日本經濟的高增長動力與寬鬆貨幣環境，今年上半年日股已吸引外國投資者大舉進場，顯著推動股市上升，好像股神巴菲特較早前便高調評價為何投資於日本企業，是想在國際市場上尋找更有競爭力的投資目標。

展望後市，如日本的通脹率能夠在下半年維持在2%，配合央行貨幣政策仍相對寬鬆，以及低息環境持續下，將有利日本經濟延續上半年的增長動力，對股市可起支撐作用；但若然日本央行宣布改變利率政策，短期股市可能有回調機會，但對日股的中長期走勢而言，對其投資價值影響不大，建議可趁調整時作長線布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊