陳鳳珠：極端天氣增內地缺電風險

今年入夏以來，內地部分地區創歷史同期極高溫紀錄，受到厄爾尼諾現象影響，預料內地多地的極端天氣情況或會較去年嚴重，氣溫上升令全國用電量增加，或令電力供應面臨壓力。早前國家能源局在國家電網華東電網進行了電力應急演習，以演練對應的預警和電力管理機制，同時多個城市亦發布「節電倡議書」，要求國企控制室內空調溫度及呼籲民眾節省用電。

中國電力企業聯合會指出，內地有10多個省級電網夏季降溫負荷佔最高用電負荷比重超過40%，少數省份降溫負荷比重超過50%，顯示高溫對用電的影響愈來愈明顯。

隨着內地各地氣溫上升，江蘇及廣東等用電大省的電力負荷快速增加，而去年內地曾因高溫乾旱引發缺電危機，氣象部門預料今年夏季西南地區降雨偏少且氣溫偏高，因此擔心會出現電力短缺。四川和雲南為內地主要的水力發電大省，但發電量自3月開始下跌，為保證電力供應，四川和雲南的火力發電亦加快增加，以彌補水力發電不足的情況。

國家能源局早前已預計今年全國最大的電力負荷或會超過13.6億千瓦，估計今年全國電力供應有保障，但部分省市於高峰時段可能會出現電力供應緊張。當局已作準備，提早準備迎峰度夏的電力保護工作，加大支持電源和輸電通道的建設，確保電煤供應充足。此外，國家能源局強調加快推進能源消費方式改革，力爭未來5年非化石能源消費比重年均增長一個百分點，到2035年新增電量80%來自非化石能源。

發改委表示，今年上半年全國全社會用電量按年增長5%，其中6月全社會用電量按年增加3.9%，而6月底全國統調電廠存煤創歷史新高，達到1.99億噸，全國規模以上工業發電按年增長3.8%至4.17萬億千瓦時。隨着內地經濟加快增長，預期工業、商業及居民用電均會有所增加。

匯盈集團研究部主管陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)