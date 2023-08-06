曜熊理財：美國基金不宜看淡

惠譽將美國的主權信用評級從最高級別的「AAA」下調至「AA+」，理由是未來3年財政狀況料將惡化，而且一般政府債務負擔高企且不斷增加。

在惠譽下調美國政府信用評級後，市場再次關注美國債務問題。另一方面，美國剛剛開始擺脫衰退擔憂，美銀經濟學家也撤銷了對經濟衰退的預測。愈來愈多迹象表明消費者和企業的境況保持良好。

惠譽調低美國信用評級，反映美國近幾年積累的債務數量相當龐大。近期美國政府還啟動了基礎設施，技術和清潔能源投資計劃。此外，隨着美聯儲將政策利率上調至22年高位，政府舉債成本也一路飆升。

不過，美國基金不宜看淡，今年首7個月，不少沽空對沖基金被迫投降，拖累了上半年業績。沽空基金將錄得自2022年5月以來最糟糕表現。

做淡的對沖基金連續錄得負回報，這是自2017年1月以來持續時間最長的一次。今年對任何沽空的人來說都是挑戰，即使該基金總體上是實股對沖沽空的策略。受股市整體反彈的推動，不同的對沖基金策略被迫平倉，以避免進一步快速虧損，在全球流動性依然強勁的背景下，估頂十分危險。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉