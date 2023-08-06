郭家耀：看好中長線增長趨勢　國際家居零售趁低吸

集團年內利潤達1.8億元，恢復至近疫情前正常水平。而撇除特區政府「保就業」計劃的工資補貼收入3,193.7萬元，與截至2019年4月30日止疫情前財政年度相比，年內利潤增加26.7%至1.5億元。年內毛利率更由2021年的45.7%升至46.4%。集團在香港、新加坡及澳門三大市場的業務均持續錄得盈利。為慶祝公司上市10周年，董事會決議建議派發末期股息每股8港仙及特別股息每股2港仙，合共每股10港仙。連同已派付的中期股息每股12港仙，年度股息合共每股22港仙。

一直以來，集團以日本城「JHC」、日本の家「JapanHome」、「123byELLA」、多來買「$MART」等家喻戶曉品牌提供家居、潮流、個人護理、食品及家庭快速消費品。憑藉其龐大的採購渠道及自家品牌產品，以具競爭力的價格提供多元化的產品，為客戶帶來「一站式」的購物體驗，並繼續鞏固作為便利綜合百貨連鎖店「GMS」的市場地位。即使在新冠疫情期間，集團凡業績仍展現很強的韌性，主要因其具競爭力的價格提供多元化生活必需品，在波動的市場中較小受影響，表現出適應和增長能力。另外，集團持續優化產品組合、增強全球產品供應、提高銷售效率來進一步增強財務表現，且取得不俗成效。

年內毛持率顯著提升，主要因為集團積極增強其產品組合，並透開發代工產品「OEM」品牌和產品去建立品牌忠誠度，進一步推動銷售和提高毛利率。與此同時，集團亦深入了解客戶需求和緊貼市場趨勢加入現代包裝和設計，以及利用在線廣告促銷，來提高利潤率並強化品牌形象。此外，集團更緊貼市場趨勢，擴大產品範圍，探索健康及健身等新產品類別，助集團保持市場競爭力。總體而言，集團的全球採購、OEM品牌開發、緊貼當前市場趨勢擴大自家品牌產品範圍和產品類別等戰略，表現出了適應和增長能力；通過專注滿足客戶需求和為顧客帶來精彩的購物體驗，令集團得以在市場上持續成功發展。

面對外圍的各項挑戰，集團繼續維持流動性強的現金狀況。截至2022年4月30日止，現金及現金等價物為4.02億元。反映在經濟不景的情況下，集團的經營及財務狀況仍穩健。集團多年來派息慷慨，是次業績亦宣派特別股息，在加息周期下，目前其派息水平仍具吸引力。雖然在公布業績後，因純利按年倒退為其股價帶來回調的壓力，看好其中長線的增長趨勢，目前或是趁低吸納的好時機。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)