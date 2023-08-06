【股神旗艦】巴郡次季轉賺359億美元　5大愛股中最賺錢係...

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）周六（5日）公布截至今年6月底止第2季業績，純利359.12億美元(下同)，去年同期為虧損436.21億元，因保險承保和投資收入大幅增長。期內，營業利潤為100.4億元，超過去年同期的92.8億元。總收入925.03億元，按年升21.39%。

上半年，純利為714.16億元，2022年同期虧損380.41億元。

截至6月底，巴郡總資產規模達1.04萬億美元，首次突破1萬億美元；而3月底時為9,970.72億元。

業績報告所示，截至第2季度末，巴郡五大持倉股份分別為蘋果公司、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍，持倉市值分別為1,776億美元、296億美元、264億美元、241億美元、194億美元。

相對2022年末，巴郡持有蘋果公司、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍的市值分別為1,190億美元、342億美元、224億美元、254億美元、300億美元。

以此計算，巴郡五大持倉股份期內賺取了461億元利潤；單是蘋果公司市值已增幅達586億元，成為了推動業績的功臣之一。數據顯示，上半年蘋果公司、美國運通股價各漲49.72%、18.75%，美國銀行、可口可樂、雪佛龍股價則分別跌12.12%、3.88%、10.69%。

隨着巴郡股價回升至歷史新高，股票回購活動放緩。該公司次季回購支出僅為約14億美元，使年初至今的回購總額達到58億美元。巴郡A股周五(4日)盤中一度升至541,773.75美元，創下歷史新高，其後則隨大市回軟，倒跌1.37%，收報533,600美元。