【星期一‧炒啲乜】中美通脹數據出爐　港股升定跌？

內地公布政策「組合拳」支持經濟，帶動港股上周五(4日)反彈，惟全周埋單計仍要累跌377點或1.89%，險守19,500點。科指則跑贏，上周成功力保不失，兩周合計升逾9.5%。

另一邊廂，美股三大指數上周跌幅介乎1.1%至2.8%，投資者仍在評估聯儲局結束加息周期的時間，以及評級機構惠譽降低美國主權評級後為股市帶來的影響。

展望今周，美國將公布7月份通脹數據，加上聯儲局官員將發表講話，將讓市場有更多訊息去判斷美息未來走向。內地最新貿易和通脹數據亦備受關注，同時投資者憧憬內地當局繼續出招活躍資本市場。

此外，美企和港股業績期持續，當中包括中電控股、阿里巴巴等藍籌會放榜。投資者入市前不防參考以下專家的財經分析及建議，以控制風險。

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3、【陳鳳珠：極端天氣增內地缺電風險】

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