港府：逾25家創科企業落戶或擴展在港規模

港府積極引進創科企業，本港財金官員表示，包括創新科技及工業局和引進重點企業辦公室在內的特區政府團隊至今已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。

這些企業有不少是市值或估值過百億元的創科企業，擁有行內前沿技術。按它們目前的計劃，首階段它們會在香港合共投資超過170億港元，創造超過4,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。

財金官員以幾家最近到訪的內地企業為例，包括在人工智能算力領域處領先地位的壁仞科技（Biren Technology）；專注智能駕駛技術和相關芯片研發的地平綫(Horizon Robotics)；亞洲最大的零售雲解決方案服務商多點（Dmall）；以及研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的元化智能(Yuan Hua Tech)，它們都已經落戶香港或在積極落實來港的計劃。其中三家把國際總部和境外研發中心定在香港。

此外，最近確定落戶的還包括內地專注高發癌症居家早篩的先鋒企業諾輝健康，它早前已在港成立全球研發總部；而具有原創技術的高端醫療診斷設備研發和製造企業美時醫療，已在大埔創新園設置新智能生產線，實現「香港研發、香港製造、全球銷售」的一條龍發展。

他續稱，科技龍頭華為及電商龍頭美團、京東等，積極擴展在港的運作和發展新業務。局方正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。

金融科技方面，數碼港作為香港Web3.0的基地，至今已匯聚了超過170家相關企業，它們的業務涵蓋非同質化代幣(NFT)、元宇宙、虛擬資產交易平台等。這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。