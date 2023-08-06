美前財長薩默斯：工資增長過快或導致高通脹重臨

美國前財長、哈佛大學教授薩默斯(Lawrence Summers)近日接受外媒訪問時表示，與較早之的時間相比，美國經濟邁向軟著陸方面的可能性增多，但同時擔心通脹或會捲土重來。

美國勞工部上周五(4日)公布，7月非農業職位增加18.7萬個，差過市場預期的增加20萬個；失業率則下跌0.1個百分點至到3.5%，市場原本預期維持3.6%。

薩默斯認為，7月份失業率意外下降，平均時薪增幅高於預期，同時就業人數增長幅度亦小於市場預期，並強調目前美國工資變動趨勢與2%的基本通脹目標不同步。

他指，本月的工資上漲速度比季度的工資上漲速度快，季度的工資上漲速度又比全年的工資上漲速度快，按標準化年率計算，工資增幅應該接近5%；若進一步觀察工資和生產率趨勢，數據顯示潛在通脹率在3.5%範圍內，而且可能不會減速。

不過，薩默斯表示，過去幾個月的數字比其預期好，認為與幾個月前的情況相比，美國經濟實現軟著陸的可能性增大。

他同時警告，目前宣稱戰勝通脹仍為時過早，並讚賞聯儲局仍保持審慎態度，應對就業和通膨數據，堅持不排除繼續加息的可能性。