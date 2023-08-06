【車位現災情】粉嶺車位80萬元開拍　低市價逾5成

樓市低迷，車位物業亦不能幸免。本周拍賣場有多個法院令及銀主車位推出，包括粉嶺豐隆廣場2期推拍12個法院令車位，其中，私家車位開價80萬港元起，較兩年前該廈貼鄰1期的同類車位成交價低逾五成。

忠誠拍賣本周三將推拍約30項物業，上述工廈項目2期位於樂業路31號，推出的車位包括8個私家車位及4個貨車位，全位於地下。其中，有5個私家車位開價80萬元，3個同類車位開價84萬元，另外，貨車位推拍價一律126萬元。

資料顯示，坐落於樂業路33號的該廈1期，於2021年有多個法院令地下私家車位，透過拍賣售出，做價由134萬至170萬元，現時2期同類車位開價低約40.3%至52.9%。

此外，環亞物業拍賣明日(7日)亦推出約50項物業，包括3個銀主私家車位，其中，長沙灣一號‧西九龍2樓雙號車位，開拍價162萬元，買家須為項目的業主。今年該項目一個同層車位以約183萬元易手。相比下開價低逾一成。

至於另外兩個為荔枝角曼克頓山3樓車位，開價同為252萬元，買家不需為該盤業主。資料顯示，該項目車位成交價曾高逾400萬元。