啓明醫療脈瓣置換系統獲FDA准進行臨床試驗
2023年08月06日 19:48
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尚未有盈利生物科技公司啓明醫療(02500)公布，自主研發的經導管人工肺動脈瓣膜置換(TPVR)系統VenusPValve，近日已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准其研究性器械豁免(InvestigationalDeviceExemption，IDE)申請，且不帶附加條件，為完全批准(FullApproval)，意味公司能在美國進行VenusPValve的臨床試驗。
該公司形容，IDE申請獲批是公司醫療國際化戰略的重大里程碑，董事會非常期待VenusP-Valve早日完成患者入組，並獲得臨床隨訪結果，支持其在美國市場批准上市，為醫學界提供創新治療方案。
該公司指，通過由美國FDA和日本醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)共同設立的Japan-USHarmonizationByDoing項目，VenusPValve本次臨床研究將在美國的10個醫療中心與日本的5個醫療中心同步開展，預計共入組60例患者。
IDE是指免除醫療器械以上市銷售為目的的器械產品的法律管治條件，以便其進行醫療器械的臨床試驗。