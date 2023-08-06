啓明醫療脈瓣置換系統獲FDA准進行臨床試驗

該公司形容，IDE申請獲批是公司醫療國際化戰略的重大里程碑，董事會非常期待VenusP-Valve早日完成患者入組，並獲得臨床隨訪結果，支持其在美國市場批准上市，為醫學界提供創新治療方案。

該公司指，通過由美國FDA和日本醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)共同設立的Japan-USHarmonizationByDoing項目，VenusPValve本次臨床研究將在美國的10個醫療中心與日本的5個醫療中心同步開展，預計共入組60例患者。

IDE是指免除醫療器械以上市銷售為目的的器械產品的法律管治條件，以便其進行醫療器械的臨床試驗。