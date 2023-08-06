7月商舖買賣金額共涉16.35億　按月升近12%

暑假檔期正式展開，投資市場發展更趨放緩，7月本港整體工商舖市場交投量向下，不過個別類別物業錄大額成交，帶動成交金額上升。中原(工商舖)資料顯示，上月商舖物業錄得的買賣金額共約16.35億港元，按月漲約11.8%。

該行董事總經理潘志明表示，7月市場僅錄得約250宗工商舖買賣成交，對比6月份的308宗減少約18.8%，而按年同期337宗相比的話，減幅更見約25.8%，成交宗數為今年單月第二低。至於上月成交金額共約37.27億元，與6月約38.24億元相距不多，跌幅僅約2.5%，主要因月內工商舖買賣成交中涉及多宗大額交易，因而拉高成交總額。

潘續指，7月的3個類別成交宗數均見下跌，其中寫字樓市場表現最為疲弱，僅錄得約27宗成交，總金額約3.58億元，宗數及金額同創今年新低，而工廈市場就錄得約165宗買賣個案，按月下跌約兩成。不過，期內太古地產斥資約3億元收購鰂魚涌華廈工廠大廈地下A2地廠及1樓A室，為該廈統一業權，帶動工廈市場總買賣成交金額上升至約17.34億元，按月增多約9.4%。

至於商舖市場呈同樣量跌價升走勢，7月共錄約58宗買賣成交，按月減少約12.1%，總金額則有約16.35億元，比6月多出約11.8%；當中涉及的大額成交為由恒地發展的啟德沐泰街7號The Henley地下連1樓基座商場，以約5.28億元售出，料新買家為內地投資者。

他認為，7至8月暑假期間一向都是外遊高峰期，加上今年為3年疫情後首度回復正常旅遊，市民外遊情況更為活躍，亦因此令投資市場放緩。他相信，受息口因素等困擾，市場觀望氣氛將會延續至8月，買賣交投將會處於膠着狀態，預料整體買賣表現將會一般。