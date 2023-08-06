【致富智庫】高通脹投資難回報　4招教你退休不愁

香港退休保障不足向來為人詬病，想過有尊嚴的退休生活，就不能單靠政府福利及強積金，策劃退休生活是自己的責任，而且愈早起動愈輕鬆。除了儲蓄及投資外，有幾項早年已被廣泛認同的理財法則，面對高通脹年代重臨，以及環球金融市場波動，即使理念仍然可取，但操作上或需與時並進，稍作調整，才可幫助大家完成美滿的退休部署。

1.住屋開支勿多於家庭月入30%

每當講到退休，就離不開儲錢，而儲錢的背後，其實是控制開支。相信不少香港人平日最大筆的開支就是住屋，單以租樓為例，租金支出不應多過家庭收入的30%。即是家庭月入5萬元，可承擔的住屋租金不應超過1.5萬元。然而，目前香港一些位於市區，樓齡較新的屋苑單位，月租往往接近兩萬元，若以收入30%為預算，家庭月入要超過6萬元才較為鬆動，這個數字對大多數港人而言，其實有點「離地」。

事實上，大城市的居住成本飆升速度驚人，不少人都追得很吃力。哈佛大學住房研究聯合中心在2019年調查發現，美國近一半租客，每月的租金開支多過收入的30%；有24%人更表示租金消耗其一半以上收入。

香港作為全球居住成本最高的城市之一，相信情況與上述調查亦相距不遠。以去年第四季港人收入中位數兩萬元計，若以收入30%即6,000元作為租樓預算，單身人士要租市區劏房都未必有太多選擇。若一對年輕夫婦月入4萬元，以收入30%即1.2萬元作預算，要租一個市區兩房單位亦見緊絀。

財務規劃師認為，如果對居住有一定要求，例如環境、地區、設施等，以現時的租金水平，住屋開支容易超過收入30%，尤其是在香港這些昂貴的城市。若要穩守「30%」這條界線，省錢部署退休，就要作出一些妥協，例如放眼新界區或者樓齡較舊的單位，會有較多符合預算的選擇。

此外，要犧牲「私人空間」，最直接就是繼續與家人同住，省去住屋開支，即使要自立，亦可考慮與兄弟姊妹、朋友或者情侶合租單位。以兩人每月收入4萬元計，30%預算為1.2萬元，租住劏房或納米樓相信綽綽有餘，待經濟環境變好再作打算。

2.個人理財守「532」法則

提到「532」，足球迷可能即時想到球隊排陣，但這裏是說個人理財分配的法則，即收入50%用作生活開支；30%用作個人消費；20%用作儲蓄。當然，若關係到策劃退休，收入20%用作儲蓄就是關鍵，而且要落實執行。

從上述法則可見，理財顧問建議將大約一半收入用於「必須」的每月生活開支，包括衣食住行；30%收入可用於「想要」的個人消費，以保持生活質素，令自己活得更愉快；最後將20%收入用於儲蓄。

不過，很多畢業生既要償還學生貸款，又要承擔人壽及醫療保險等支出，已佔據收入的一大部分。對於一些低收入的家庭或個人，住屋開支無可奈何地已佔據收入50%或者更多，若要撥出30%收入在個人需求的花費，顯然是過度而且不理智。況且，規則似乎是假設個人會盡可能在年輕時候開始儲蓄。萬一他從45歲才開始儲蓄，就提高儲蓄百分比去應付退休時的開支，可能由20%增至30%，才能儲足彈藥安享晚年。

財務策劃師建議，「支出」是一門計劃，不應該以「預算」一詞去概括，呼籲人們將支出分為10個類別，當中包括住屋、交通、食品、個人護理、娛樂和儲蓄等，更細緻地理財。將支出類別分得更細，可以更容易看到哪些開支可以減省，有些人會削減食品、娛樂和個人護理方面的支出，以抵銷其他增加的開支。

3.靈活配置股債投資組合

投資是對抗通脹的不二法門，為能否儲夠錢退休的關鍵。向來被視為最佳投資組合──60%股票及40%債券的比例，長線可兼顧增長及穩定性。

然而，現時這個投資比例組合，可能在40年來最高通脹及聯儲局加息壓力下失靈，去年便出現了「股債雙殺」的局面。

根據追蹤60/40策略表現的研究指出，去年就創下自1988年以來最差的表現。

儘管長線而言，不少投資者都認為60/40投資組合仍可戰勝通脹，惟有理財專家指出，這是一個過時的概念，與股票及債券的比重無關，而是欠缺靈活性。他建議接近退休的人士，應該利用其投資組合對沖市場低潮，在固定收益中保留兩至5年的費用，以防止因為低迷的市況而要拋售資產。

4.每年動態提款 取決回報

當你步入退休年齡，即是開始失去工資收入，要動用儲蓄應付生活。至於每年可用多少退休儲備，才不會「坐食山崩」呢？有人會建議你每年用4%，就可安全地度過餘生。

然而，該數據是來自1994年一項保守、低費用投資組合的研究，當年估算顯示，每年根據通脹進行調整，提取4%可讓該筆錢持續使用至30年。

時至今日，每年提取4%已不適合退休人士。原因是市場預計投資回報率將在很長一段時間處於低水平，加上通脹居高不下，不易「捱」足30年退休生活。

對此，有專家已將策略微調，建議「動態」提款，在回報較差年份提取更少資金；而在回報相對不俗年份才拿出更多資金。再者，退休人士應時刻審視投資組合及實際的退休生活質素。