油塘項目原價加推122伙 紅磡新盤超額10倍續收票
2023年08月06日 21:40
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樓市聚焦市區全新盤，油塘項目周日(6日)原價加推122個單位，紅磡樓盤持續收票，暫超額認購近10倍。反觀，其他在售樓盤交投顯著放緩，市場於周六、日僅錄約10宗一手交投，其中鰂魚涌項目今日連沽兩伙，套現逾1,280萬港元。
●親海駅II超額認購18.7倍 原價加推122伙
長實集團(01113)旗下油塘親海駅II，首批單位以低價出擊震撼全城，發展商乘勢加推新一批單位，周日(6日)推出第2號價單，涉及122伙，折實平均呎價約15,063港元，屬原價加推。
集團執行董事趙國雄表示，首輪銷售前有機會再度加推，開賣前不會加價，視乎收票情況再決定賣樓日期。市場消息指出，項目暫收到逾5,000張入票，以首兩張價單合共254伙計算，超額近18.7倍。
長實營業部首席經理郭子威指出，項目約三成睇樓人士，原有意購買資助房屋。
該集團營業經理陳詠慈表示，新推價單單位涵蓋開放式至三房戶，以一房及兩房佔72及35伙最多，開放式及三房則分別有7及8伙。整批單位實用面積210至718方呎，折實售價294.4萬至1,134.6萬元，呎價約13,148至16,544元。
●BAKER CIRCLE‧GREENWICH超購近10倍 展銷中心錄3千人參觀
市區新盤主導樓市，恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH銷售在即，市場指項目暫收到逾650張入票，以周二(8日)首輪發售60伙計算，超購逾9.8倍。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目展銷中心已暫錄約3,000人次參觀，受到市場關注。樓盤屬於住宅及商業綜合項目，設有步行街的商業規劃，住客亦可共用項目首3期所提供的近40項會所設施。
●緹外分層大宅逾2.4億招標售出 創九龍區今年新高
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，於周六(5日)招標售出2座5樓B室分層大宅，實用面積4,364方呎，四房連四套房加雙工人房間隔，以逾2.4億港元連兩個住宅停車位售出，售價創九龍區分層戶今年新高，呎價約55,000元。
該盤及毗鄰同系的緹山，今年合共錄得7宗成交，總成交金額超過6億元，其中緹山已全盤沽清，反映超級豪宅市場具吸引力。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房戶635萬成交 呎價2.49萬元
市區大型新盤推售在即，鎖死樓市購買力，一手市場僅錄零星買賣個案。其中恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN於周日(6日)沽出兩伙，包括21樓B6室，實用面積255方呎，一房間隔，成交價635.2萬元，呎價約24,910元。
另一宗成交為23樓B6室，同屬實用面積255方呎一房戶，以645.24萬元售出，呎價約25,304元。