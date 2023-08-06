油塘項目原價加推122伙　紅磡新盤超額10倍續收票

樓市聚焦市區全新盤，油塘項目周日(6日)原價加推122個單位，紅磡樓盤持續收票，暫超額認購近10倍。反觀，其他在售樓盤交投顯著放緩，市場於周六、日僅錄約10宗一手交投，其中鰂魚涌項目今日連沽兩伙，套現逾1,280萬港元。

●親海駅II超額認購18.7倍 原價加推122伙

集團執行董事趙國雄表示，首輪銷售前有機會再度加推，開賣前不會加價，視乎收票情況再決定賣樓日期。市場消息指出，項目暫收到逾5,000張入票，以首兩張價單合共254伙計算，超額近18.7倍。

長實營業部首席經理郭子威指出，項目約三成睇樓人士，原有意購買資助房屋。

該集團營業經理陳詠慈表示，新推價單單位涵蓋開放式至三房戶，以一房及兩房佔72及35伙最多，開放式及三房則分別有7及8伙。整批單位實用面積210至718方呎，折實售價294.4萬至1,134.6萬元，呎價約13,148至16,544元。

●BAKER CIRCLE‧GREENWICH超購近10倍 展銷中心錄3千人參觀

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目展銷中心已暫錄約3,000人次參觀，受到市場關注。樓盤屬於住宅及商業綜合項目，設有步行街的商業規劃，住客亦可共用項目首3期所提供的近40項會所設施。

●緹外分層大宅逾2.4億招標售出 創九龍區今年新高

該盤及毗鄰同系的緹山，今年合共錄得7宗成交，總成交金額超過6億元，其中緹山已全盤沽清，反映超級豪宅市場具吸引力。

●鰂魚涌THE HOLBORN一房戶635萬成交 呎價2.49萬元

另一宗成交為23樓B6室，同屬實用面積255方呎一房戶，以645.24萬元售出，呎價約25,304元。