周樂樂：國內政策預期向好　關注預期走出低谷行業

上周，滬深兩市走勢較外圍市場強，重要指數全線收漲，其中，以成長行業為主的創業板、中小100、科創50表現較好。申万一級行業來看，19個上升12個下跌，其中，升幅前三分別為計算機、非銀金融及傳媒，跌幅前三位為醫藥生物、煤炭與美容護理。數據上看，市場仍是結構性行情為主，市場資金追逐受益於技術突破的人工智能行業及受益於政策救市預期的金融、地產等行業，而流出受政策監管影響較大的醫療、醫美等行業。

國內市場方面，當前面臨最大的問題是國內資產負債表衰退，居民存錢不敢花錢，企業還錢不敢借錢，地方政府因預算約束難以舉債投資，經濟前景令市場擔憂。最近，國內政策與輿論上出現了期待已久的重大轉變，最新的中央政治政治局會議強調「活躍資本市場，提振投資者信心」，這是習近平主席上台以來首次提及「活躍資本市場」。其後，國內各部委通過召開會議向社會發布多項重磅政策，如：國家發改委等八部門出台促進民營經濟發展28條舉措，國家發改委等介紹恢復和擴大消費的措施，證監會召開座談會討論T+0、降印花稅等議題，央行與外管局召開會議要求繼續引導個人住房貸款利率與首付比例下行等，同時，部分地方政府跟隨發布一些刺激經濟的措施。還有，官媒積極宣傳刺激經濟、激活市場等，尤其是官媒喊話投資A股等。儘管目前政策發布意義大於實質，但國家對穩經濟經濟、激活資本市場的政策計劃已經進入工作議程，預計後續將會有更多重磅的政策出台。解決資產負債表衰退的最有效方法是政府通過財政政策加大投資與民生補貼，穩住資產價格等。因此，後續最大的政策預期在於財政政策發力。這些預期是有利於提振國內當前低迷的市場信心，穩住宏觀經濟，利於人民幣資產價格的表現。

海外市場方面，惠譽下調美國信用評級，這是自2011年債務上限危機導致標普將美國主權信用評級以來的首次下調。儘管短期影響有限，但中長期看，會影響市場對美國債券的信心。之前美國通脹數據漲幅回落好於預期，增強了市場對聯儲局結束加息的預期。而美國公布最新的ADP新增就業數據超預期近兩倍，勞動力市場繼續強勁，給聯儲局9月加息的路徑增加懸念。認為目前美國經濟維持強勢，這與美國債務擴張、從俄烏衝突與發動對華貿易戰中獲得諸多的好處有關，而這些驅動因素難以持續。加上，最新美國基準利率區間升到為5.25厘至5.5厘，這是2001年以來最高水平，而且聯儲局並未明確說停止加息或降息的時間表。因此，預計美股短期需要消化經濟增長前景不明朗與高利率所帶來壓力。

展望後市，預計國內經濟在重磅利好政策持續扶持下企穩回升的概率較大，中國優質資產價格在國內低利率、低通脹、政策持續扶持等支持下將逐步企穩築底回升。需強調的是中國正處於降息周期，美國高利率水平可能維持一段時間，因中美利差進一步擴大，人民幣貶值壓力以及其對中國資產估值形成壓力仍不容忽視。認為市場仍以結構性行情為主，策略上，重點關注在政策刺激下行業走出低谷概率較大的行業，如：品牌消費品與服務業、物管、互聯網科技平台等，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向，如：人工智能、智能汽車、儲能等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂