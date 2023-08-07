【專訪】六福拓內地年輕市場　分拆副線開店

黃蘭詩形容，該副線品牌是主品牌「六福」的年輕版，產品更年輕化、時尚，加入了「小清新」元素；無論店舖裝潢或專櫃擺位均比以前更花心思，「唔似傳統金舖咁一大盤龍鳳鈪、黃金粗鏈擺出嚟」。新品牌推出的時間雖不是很長，只開約4家實體店，可是生意比預期佳。

社交平台吸客 提升形象

六福近年不斷把熱賣系列產品分拆作副線品牌，比如足金產品為主的「Goldstyle」、走高端路線的「六福精品廊」及以古法黃金工藝見稱的「福滿傳家」。黃蘭詩表示，主品牌「六福」有如百貨公司，店內有齊不同副線產品，但分拆出來的副線店舖會出售專賣款式，以吸引特定客群，未來不排除再分拆副線系列。

現時除了天貓、京東等銷售平台，黃表示，還透過小紅書等電子平台向用戶「種草」（推薦一些商品以激發顧客購買欲望），這方面的鋪墊對於現在年輕人的消費模式相當重要。在打造品牌形象方面亦作新嘗試，除了為KPL王者榮耀職業聯賽打造「王者之戒」，去年也推出了NFT（非同質化代幣）戒指。

她說，內地過去幾年都是黃金銷售為主，始終可以保值，特別是經濟環境不佳時，內地人仍願意埋單。再者，黃金工藝在過去10年出現很大變化，款式更時尚，物料也可搭配珍珠、琺瑯等，應用場景不再拘泥於婚嫁，又相信「國潮」仍有很多發揮空間，可持續一段時間。

目標在華淨增300間主舖

雖然鑽石銷售較黃金失色，她重申不會放棄鑽石市場，會繼續投放資源，推出更多創新款式，比如透過「放閃車花」工藝令鑽石放大等，隨行就市。她又說，寶石及珍珠在近一兩年錄不錯需求。

集團在截至明年3月底止財政年度，目標在內地淨增300間「六福」及50間副線店舖，黃表示，繼續看好四、五線城市的消費潛力。此外，她透露，內地網上平台客單價大約1,600元人民幣，門店消費每人平均則是約4,000至5,000元人民幣，相信兩個渠道有互補作用。