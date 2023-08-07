【訪問】渣打梁振輝︰美匯短線反覆　Yen兌港元料明年重上6算

美國加息周期步入尾聲之際，美匯指數早前失守100大關口後見反彈。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，雖然美元或已見頂，但是否進入長期下跌軌迹則仍言之尚早，暫時仍可能以區間橫行調整為主。不過，投資者仍可趁機部署非美貨幣資產，特別看好新興市場資產，以及今年表現較差的日圓，料一年內可以重回兌每美元130的水平，即相當於每百日圓兌港元重回6算。

梁振輝接受東網專訪時表示，影響美元匯價的最關鍵因素為息口走勢。他亦提到，市場對於美國的利率及經濟預測存在很大的爭議，這亦會導致美元接下來走勢更加反覆，現階段要判斷美元是否已進入長期熊市實在言之尚早。考慮到未來3個月市場未必能夠形成一致的共識「歸邊」，故這段期間美匯指數可能仍會以波動為主。

中長線而言，他認為美元屬於「易跌難升」。不過，根據過往的歷史經驗，美匯指數的跌勢往往較為漫長，動輒數以年計，即使美元真的已經見頂，也可能會在高位整固一段時間。

渣打估計，聯儲局已基本上完成加息，但減息可能要等到明年上半年才開始；與此同時，未來經濟基本面轉弱也可能會成為推動美元走弱的因素，雖然今年上半年美國經濟數據確實相當強勁，但他仍預計衰退將會來臨，只不過時間點可能要等到明年。他又估計，美匯指數未來12個月或回落至97.6，相當於較目前水平低4.3%左右。

值得留意的是，本周四美國將公布7月份消費物價指數（CPI），市場估計CPI按年升幅將會反彈0.3個百分點至3.3%，惟撇除能源及食品的核心CPI通脹則料維持在4.8%。不過，聯儲局理事鮑曼早前表示，接下來可能仍要進一步加息，需要更多證據證明通脹回到正常水平。

弱日圓可望複製英鎊升浪

對於普遍港人而言，由於聯繫匯率制度下港元與美元掛鈎，故美元走勢所帶來的影響有限。梁振輝認為，投資者更應關注美元偏弱的趨勢下，其他外幣的匯率表現以及相關的投資機會。他較看好日圓表現，並指出去年在主流貨幣中表現最弱的英鎊，在經過低谷之後今年大幅反彈，反過來成為表現最好的主要貨幣；今年暫時表現最差的日圓未來會否複製這種走勢也值得關注。

除了技術上的因素可能會推動日圓反彈外，日本央行此前調整「孳息率曲線控制」(YCC)政策，亦被市場解讀成為進一步政策緊縮而鋪路，加上日本的經濟增長強勁、高通脹持續，股市大漲亦吸引了愈來愈多海外投資者的關注，這些因素都是利好日圓表現的潛在動力。

其他外幣方面，梁氏估計未來12個月歐元兌美元或升至1.15，而英鎊則上望1.33，單就升幅而言並不算多。另外，雖然美元偏弱傳統上會利好大宗商品表現，惟他覺得單靠美元因素的話，對澳元、紐元等貨幣的提振有限，真正要關注的應該是中國經濟的表現能否推動商品需求。

就資產市場而言，他認為新興市場資值得留意，因為在美元表現不振的前提下，可能會有更多投資者選擇美元以外的資產，特別是美國加息周期結束後可能會失去息口優勢。單論今年亞洲股市如南韓、台灣等表現都相當強勁，個別新興市場如土耳其、阿根廷等升幅更是驚人。他認為，資金亦流入新興市場趨勢「尚未完全開展」，而香港投資者亦可以把握時機開始部署或加注非美元資產。