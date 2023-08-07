港股黑期低水50點 美匯指數跌穿102
2023年08月07日 08:44
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●踏入亞洲時段，美匯指數報101.99；港匯見7.8111；離岸人民幣(CNH)報7.1890；美元兌日圓處141.68；歐元報1.1009，英鎊報1.2759。現貨金價處1,944美元。布油報86.49美元，紐油報83.06美元。比特幣升至29,084美元。道指期貨升65點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約50點。
●道指上周五(4日)收市報35,065點，跌150點，跌幅0.43%。標指收報4,478點，跌23點或0.53%；納指收報13,909點，跌50點或0.36%。道指上周回吐1.1%，標指跌2.27%，納指挫2.85%
●英國富時100指數收報7,564點，升35點，升幅0.47%。德國DAX指數收報15,951點，升58點，升幅0.37%。法國CAC指數收報7,315點，升54點或0.75%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,428點，跌111點。
●8月夜期收報19,470點，跌57點，低水69點，成交21,429張。
●紐約期油收報每桶82.82美元，上升1.56%。倫敦布蘭特期油收報86.24美元，升1.29%。紐油及布油上周漲2.8%及2.2%，連升6周。
●紐約期金收報每安士1,956.6美元，升0.37%，全周累跌1.18%。
●日本股市早段跌逾250點。
●Coinbase次季虧損7.5億，連蝕6季。
●美國7月非農就業職位增18.7萬個，遜預期；失業率回落至3.5%。
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