【產經直播】阿里及中移放榜在即 績前點部署？
2023年08月07日 09:57
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內地多個部委上周五(4日)舉行聯合發布會，預告「打好宏觀政策組合拳」，但似乎投資者態度依然審慎，對港股刺激作用不大。恒指周一(7日)亦低開，後市會點走？展望本周，有聯儲局官員發表講話，以及中美通脹數據公布等，將如何左右大市走勢？
阿里巴巴將於周三(9日)公布截至6月底止本財政年度首季業績，受惠於618購物節表現超市場預期，市場期內淘寶天貓商品成交額(GMV)上季有望扭轉跌勢，帶動阿里的中國商業板塊收入回升。阿里績前要儲定貨？
憧憬中央出台支持刺激消費的政策，內需股如李寧反彈勢頭可持績？另外，内地政府承諾「活躍資本市場」，並透過向證券業界「定向降準」，以刺激股市，中資券商股如中信證券(06030)可吼位吸納？
另外，長實集團(01113)旗下新盤油塘親海駅II，日前公布首張價單，折實平均呎價低於15,000元，創7年來九龍區新盤首批新低水平，為樓市投下深水炸彈，地產股受壓，下跌空間仲有幾大？
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