大行看淡英國經濟　押注息口見頂　英鎊或跌破1.2美元

市場估計英倫銀行緊縮周期接近結束，加上經濟前景不樂觀，大行紛紛看淡英鎊前景。

有迹象顯示英國經濟形勢不穩，英國樓價下跌，7月製造業PMI報45.3屬逾3年低位，處於衰退水平，上述因素削弱英鎊對於投資者的吸引力。

外媒引述分析稱，曾押注關鍵利率將升破6.5厘的交易員，也將預期降至5.75厘。法國巴黎銀行、NatWest Markets Plc和道富集團等預計，英倫銀行將再加息一次，有市場人士預期再加息兩次。英國目前的基準利率為5.25厘。

道富策略師Lee Ferridge認為，英倫銀行加息不會超過一次，根據未來兩個月的數據，有可能不會再上調利率。若然央行較預期提前暫停加息，利率市場將大受衝擊，短期債券孳息率將下降以消化新的峰值利率水平，英鎊可能隨之下跌。他預計，未來2至3個月英鎊將跌破1.20美元，建議沽空英鎊兌日圓及兌美元和加元。

今年以來，英鎊兌美元累漲逾5%，於7月中旬，曾觸及1.3142的逾一年高位後回軟；目前報1.2743。

Pictet Asset Management首席策略師Luca Paolini稱，經濟數據愈來愈不積極，在未來幾個月有可能令人更失望，英鎊投資者已開始消化經濟前景日益黯淡的因素。該行將英鎊評級從中性下調至減持，理由是英國經濟前景黯淡。