美國電動車醞釀減價戰　今次由呢家車企引爆...

美國電動車市場可能再爆發減價戰，不過今次不是由龍頭車企特斯拉(Tesla)觸發！美國電動車初創企業Lucid宣布，大幅調低其豪華電動大型房車型號Air的售價，最多降價1.24萬美元。市場估計，Tesla可能減價迎戰。

根據Lucid最新的價目表，Air Pure型號售價將下調5,000美元，至8.24萬美元；較高檔的Touring及Grand Touring型號則減價1.2萬美元，至9.5萬美元就可以出車。Lucid表示，只要客戶落單，新價格就一直有效。

Lucid Air型號與Tesla的Model S同級別，市場視兩者為主要競爭者。Model S的價格乎8.849至10.849萬美元。

受原材料價格上漲及疫情擾亂供應鏈，汽車業一年前飽受打擊，Lucid和其他同業逼不得已加價求存。然而，隨着利率上揚及消費者擔心經濟衰退，電動車需求大減，Tesla今年帶頭大幅降價，並對整個產業引發了連鎖效應。與此同時，在傳統車廠推出電動車的挑戰下，一眾如Lucid仍在虧損的初創公司面對的處境更為艱難。