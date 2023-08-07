【高盛推介】阿里靠穩 周四公布業績 留意低面值購15950
2023年08月07日 11:37
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)上周五(4日)反彈升約2.1%，周一(7日)早段低見93.6港元後靠穩，現報95.6元，升約0.5%。阿里將於周四(10日)公布截至今年6月底止的2024財年的首財季業績，受惠於內地商業及國際商業的良好表現等的利好因素，市場料其非公認會計準則淨利潤介乎307.87億至386.34億元人民幣，按年上升1.8%至27.7%，並將關注其管理層對中國宏觀市場狀況及市場競爭最新評估及業務策略、業務分拆計劃最新時間表等。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周三(3日)及上周四(3日)共錄得約4,500萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
阿里購(15950)，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.9倍，輕微價外、低面值。
阿里購(18616)，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿5倍，貼價、高敏感度。
阿里牛(50157)，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率14倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽(17903)，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.3倍，低面值、高槓桿。
阿里沽(13432)，行使價97.65元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨
阿里熊(53165)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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