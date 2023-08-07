【高盛推介】平保跌幅收窄 考慮貼價購18003
2023年08月07日 11:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安(02318)上周五(4日)繼續反彈，升約1.7%，周一(7日)早段低見53.25港元後跌幅收窄，現報53.8元，跌約1.3%。有券商指受惠於儲蓄型產品銷售向好推動，料平保上半年新業務價值可達252億元人民幣，按年升29%，並有望實現全年目標。
上周五跌約1.7%的友邦(01299)，今早反彈，現報74.25元，升約0.3%。有券商料友邦今年上半年新業務價值達20億美元，按年升30%。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周五獲資金轉向流入，有約220萬元。淡倉於上周四(3日)及上周五共錄得約220萬元資金流入。
友邦方面，好倉於上周一(7月31日)至上周五皆錄得資金流入，合共約2,320萬元。淡倉於上周四及上周五共錄得約40萬元資金流入。
平安購(18003)，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、高敏感度。
平安購(16031)，行使價65.05元，2023年10月9日到期，實際槓桿12倍，高槓桿、低面值。
平安牛(65391)，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
平安沽(12345)，行使價50元，2024年6月25日到期，實際槓桿3.8倍，最貼價條款、11隻相近條款產品最高槓桿。
平安熊(63885)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
友邦購(25504)，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿7倍，貼價。
友邦沽(24193)，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.6倍，3個月期以上產品最高槓桿。
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